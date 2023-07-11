Bursa’da düzenlenen şampiyonaya katılan Kastamonulu işitme engelli sporcular, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapıldı. Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Sahasında gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Kastamonu’dan yarışmaya katılan spor kulüplerinden işitme engelli sporcular, başarı ile şampiyonadan ayrıldı. Kastamonu Nasrullah Spor Kulübü sporcusu Firdevs Damla Taner, minikler 100 metre yarışmasında 2’nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kastamonu Candaroğulları Spor Kulübü sporcusu Faruk Gürler Minikler 100 metre yarışmasında gümüş madalya kazanan diğer sporcu oldu. Kastamonu Şampiyonlar Spor Kulübü sporcusu Ömer Elhidir ise gençler gülle atma kategorisinde 4’üncü olarak bronz madalya kazandı.

Kastamonu olarak elde edilen derecelerin önemine değinen Kafile Başkanı Dr. Engin Kaya, “İlimizde özel gençlerimize imkanlar sunarak spor dünyasında yer almalarını sağlayacağız. İnanıyorum ki ilimizden çok başarılı sporcular çıkacaktır. Yarışmalara katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Velilerimize, kulüp yöneticilerine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.