KASTAMONU (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mağdur olan vatandaşların farklı şehirlerde misafir edilmesine yönelik başlatılan çalışmalara destek veren Kastamonulu iş adamı, depremzede 50 ailenin konaklamasını sağlıyor.

KASTAMONU (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mağdur olan vatandaşların farklı şehirlerde misafir edilmesine yönelik başlatılan çalışmalara destek veren Kastamonulu iş adamı, depremzede 50 ailenin konaklamasını sağlıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. “Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgede mağdur olan depremzede aileler, farklı illerde misafir ediliyor. Bu çerçevede Kastamonu’da müteahhitlik ve emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren Tacettin Tan (47), kendi girişimleri sonucunda deprem bölgesinden Kastamonu’ya konaklamaya gelen depremzede 50 aileye yuva oldu.

Kastamonu’ya gelen depremzedelere aileleri herhangi bir ücret olmadan evlere yerleştiren Tacettin Tan, aynı zamanda depremzede ailelere sıcak yuva kurmasını sağlarken bir yandan da ailelerin gıda başta olmak üzere diğer tüm ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılıyor.

Kastamonu’da merkez, ilçe ve köylerde dahil depremzede 50 aileyi eve yerleştiren Tacettin Tan, ayrıca vakit buldukça aileleri de ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

“Şu anda 50 ve üzeri depremzedelerimizi ev sahibi yaptık”

Yaşanan deprem felaketinden sonra Kastamonu’ya misafir olarak gelen depremzede aileleri evlere yerleştirilmesini sağlayan Kastamonulu iş adamı Tacettin Tan, “Dünyada eşi benzeri olmayan bir deprem felaketiyle karşı karşıya geldik. Şu anda oradaki vatandaşlarımızın ne çileler çektiğini televizyon yayınlarında görmekteyiz. Bundan dolayı kendi adıma çok üzüldüm, çok duygulandım, ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma ilk önce bir barınma ihtiyacı geldi. Kendi evimi bir depremzedeye verme ihtiyacı duydum, seyyar lavabom vardı onu da deprem bölgesine gönderdim, başka neler yapabiliriz diye tartışırken, depremzedeler Kastamonu’ya gelmeye başlayınca bir evim var onu vereyim dedim. 25 senelik ticaret hayatımdaki arkadaşlarım ve sevgili Kastamonu halkından bu kadar yardım görmekten gurur ve mutluluk duydum. Her yerden akın akın ‘Benim evimi de ver’ diye mesajlar geliyor. Kimisi mobilyacı baza, koltuk verdi, kimisi evindeki beyaz eşyalarını verdi, kimisi de fitresini verdi. Bu düşüncelerle güzel bir birliktelik sağlandı. Bugün onlara yarın bize, ne ekersek onu biçeriz. Bugün güzel şeyler ektik hayırseverlik yaptık, acıya ortak olduk. Belki bizde bu acıyı paylaşacağız, onlarda bizim için bir şeyler yapacaklar. O yüzden bugün birlik günüdür beraberlik günüdür, ne yapabiliriz diye tartışmamız gerekiyor. Herkes imkanı olduğu kadar bir şeyler yapmak zorunda, milletimiz sıcak yuvalarını terk edip buralara geldiler. Kimisine ev kimisine gıda, kimisine ise eşya herkese elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buruk bir sevincimiz var. Hem üzgünüz hem de küçükte olsa yardım edebildiğimiz için bir nebze mutluyuz. Bu mücadele içerisine girdiğimiz zaman sağ olsun dostlarımız tek tek aradılar bizi, bunların hiçbirinde bir menfaat gözetmeksizin, hayır sahibin ismi ve telefonunu şahsi sosyal medya sayfamda paylaşarak bizi bile aramadan direkt hayır sahibini arayıp irtibata geçmelerini sağladık. Şu anda 50 ve üzeri depremzedelerimizi ev sahibi yaptık. Bazısı ilçelerde bazısı köylerde bunların arasında verdiğimiz villalarda mevcut. Bizim bu halkımızla hiçbir zaman sırtımız yere gelmez” dedi.

“Rahat ettik her türlü yardımı gördük”

Depremde yıkılan evinin enkazının altında kalarak son anda kurtarılan Sabri Çağlar ise “Allah bin kere yüz bin kere razı olsun. Tacettin Tan Beyin sayesinde ve tüm Kastamonu insanlarının iyilikleriyle. Başta Tacettin ve Kerim Beyin sayesinde rahat ettik, her türlü yardımı gördük ve çok rahatız, çok iyiyiz Allah bin kere Tacettin Tan Beyden, Kerim Beyden, başkanımızdan ve milletimizden razı olsun, sonsuz şükranlarımı sunarım. Çok iyiyiz, çok rahatız” diye konuştu.

“Devletimiz arkamızda olduğu sürece asla sırtımız yere gelmez”

Depremde evi yıkıldıktan sonra Kastamonu’ya misafir olarak gelen Emel Çağlar da, “Kardeşim, Tacettin Tan Beyden ve Kerim Beyden Allah bin kere razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Tacettin Tan Beyin ve yardım edenlerin işini gücünü rast getirsin. Devletimiz arkamızda olduğu sürece asla sırtımız yere gelmez” şeklinde konuştu.