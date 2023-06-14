Kastamonu’da sevkiyatına başlanan 6 bin 290 kurbanlık İstanbul ve Trakya bölgesine sevk edilecek.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla evraklarını tamamlayan üreticiler, İstanbul ve Trakya bölgesine kurbanlık götürmek için yola çıktı. Kurbanlık hayvanların sevkiyatının başlaması Devrekani ilçesinde törenle kutlandı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin icra edilmesinin ardından dualarla kurbanlık hayvanların sevkine başlandı. Törende konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kurban Bayramı öncesinde Kastamonu’nun merkez ve ilçelerinden toplamda 176 işletmeden 5 bin 790 büyükbaş kurbanlık ile 500 küçükbaş kurbanlığın sevkiyatının yapılacağını söyledi.

Devrekani ilçesinden de bu yıl 2 bin civarında büyükbaş hayvan sevk edileceğini belirten Başkan Altıkulaç, “Kurban Bayramı öncesinde ilçemizden başta İstanbul olmak üzere ülkemizin çeşitli büyük şehirlerine kurbanlık sevkiyatımız başladı. Kurbanlık sevkiyatının başlamasıyla ilgili olarak kurban üreticilerimizi dualarla İstanbul ve diğer şehirlere göndermeye başladık. Bu yıl ilçemizden büyükşehirlere 2 bin büyükbaş hayvan kurbanlık olarak sevk edilecek. Kurbanlık hayvan sevkiyatları pazar gününe kadar devam edecek” dedi.

İstanbul’da özellikle başta Sultangazi, Maltepe, Kayaşehir, Başakşehir, Esenler olmak üzere şehrin farklı noktalarında kurulan kurban pazarlarında kurbanlıklar gönderdiklerine işaret eden Başkan Altıkulaç, “Kurban yetiştiricilerimize şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum, yolları açık olsun. Kurban yetiştiricilerimize ilçemizde düzenlemiş olduğumuz törenle ve dualarımızla uğurladık. Rabbim yollarını açık etsin, hayırlı bol kazançlar dilerim” diye konuştu.

Kastamonu’dan Trakya bölgesine hayvan sevkiyatında Devrekani ilçesinin ilk sırada geldiğine dikkat çeken Başkan Altıkulaç, “Üreticilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum, emeği ve katkısı geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kurbanlık hayvan sevkiyatı için düzenlenen törene Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kaya ile yetiştiriciler ve vatandaşlar katıldı.