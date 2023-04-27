Kastamonu’nun Daday ilçesinde başlatılan yardım seferberliğinde toplanan acil ihtiyaç malzemeleri, depremin yaşandığı Gaziantep için tırla yola çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için yardım seferberliği devam ediyor. Kastamonu’nun Daday Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde de bağışlanan paralar ile alınan gıda ve giyim malzemeleri bölgeye gönderildi. Tıra yüklenen yardımlar, depremden etkilenen Gaziantep’e ulaştırılmak üzere Kastamonu’dan yola çıktı.

Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, yardımın yapılmasında yardım ve katkısı olan tüm muhtarlara teşekkür etti.