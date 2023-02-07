10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle Kastamonu’dan bölgeye 46’sı komando olmak üzere 353 personel görevlendirildi.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle Kastamonu’dan bölgeye 46’sı komando olmak üzere 353 personel görevlendirildi.

Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, AFAD Müdürlüğünden 13, Kastamonu Belediye İtfaiye Müdürlüğünden 8, Orman Bölge Müdürlüğünden 12 kişilik kurtarma ekibinin deprem bölgesine görevlendirildiği belirtildi.

Tosya, Taşköprü, Devrekani ve Bozkurt itfaiye ekiplerinden de 16 personelin deprem bölgesine yola çıktığının ifade edildiği açıklamada, “AFAD Müdürlüğü 4 araç, 1 İl Müdürü, 2 mühendis toplam 10 personel, Kastamonu Belediye İtfaiye Müdürlüğü 1 arama kurtarma aracı, 1 arazöz olmak üzere araç 8 personel, Orman Bölge Müdürlüğü arama kurtarma 3 pikap 12 kişilik ORKUT kurtarma ekibi, Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1 araç, 3 personel, Taşköprü itfaiyesi 1 araç, 5 personel, Devrekani itfaiyesi 1 araç, 2 personel, Bozkurt itfaiyesi 1 araç, 6 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 9 ambulans, 1 adet 4 yataklı ambulans, 1 acil müdahale aracı, 2 lojistik araç, 6 UMKE aracı, 1 kamyon, 1 minibüs olmak üzere toplam 21 araç ve 81 personel, İl Jandarma Komutanlığı 46 komando, 5 JAK personeli, 1 köpek operatörü, 1 ekip komutanı olmak üzere 6 araç, 53 personel, 1 arama köpeği, Küre Eti Bakır Maden İşletmeleri 1 araç, 5 personel, Acacia Hanönü Maden İşletmesi 2 araç, 20 personel, İLBANK 11 personel, 3 araç, İHH 1 araç, 8 personel, Kızılay 1 seyyar mutfak aracı, 2 personel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2 araç, 8 personel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2 araç, 8 personel, Telekom İl Müdürlüğü 1 araç, 2 personel görevlendirmiştir. Ayrıca 43 AFAD gönüllüsü Kahramanmaraş’a, 27 yerel destek ekibi Kahramanmaraş’a, 30 MEB AKUB Gönüllüsü Malatya’ya görevlendirilmiştir” denildi.

Öte yandan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Özel İdaresi, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerince 66 iş makinesinin de deprem bölgesine hareket ettiği kaydedildi.