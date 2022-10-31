Kastamonu’ya kazandırılan 153 "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi", İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara verildi.

Kastamonu’ya kazandırılan 153 "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi", İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara verildi.

2021 yılı e-Twinning projeleri çerçevesinde Kastamonu’ya 153 "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi" kazandırıldı. Bu çerçevede Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e-Twinning Kalite Etiketi ödülü almaya hak kazanan okullara ödülleri verildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Müdür Yardımcısı Serkan Demirkıran’ın katılımıyla Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda kalite etiketi almaya hak kazananlar için ödül töreni düzenlendi. Kastamonu’dan il merkezi ve ilçelerinden 111 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde kalite etiketi ödülleri okullara verildi.

Kalite etiketi ödülü almaya hak kazanan Vali Aydın Arslan Ortaokulu Müdürü Cemalettin Çınar, “2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okulumuzun kurucu ve ortak olarak yürüttüğü e-Twinning projelerinin Kalite Etiketi Ödüllerini Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreni ile aldık. Okulumuza Avrupa Kalite Etiketi levhası takdim edilirken, öğretmenlerimiz Suzan Özkadam, Aylin Yeğin Özel, Sezen Doğan, Betül Çevrim Yaz ve Mustafa Aydemir, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi belgelerini aldılar. Projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” dedi.