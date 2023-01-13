Kastamonu’da kullanılmayan köy okullarında açılan 16 köy yaşam merkezinde 220 kursiyere eğitim verildi.

Kastamonu’da kullanılmayan köy okullarında açılan 16 köy yaşam merkezinde 220 kursiyere eğitim verildi.

Kastamonu’da, kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerle eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezlerine aile okulu, ailede ilk yardım, trafik eğitimi, makine nakışı, makrome örgü, perde dikimi, yatak odası tekstili, arıcılık gibi 15 farklı alanda 220 kursiyere eğitim verildi. 117 kursiyerler sertifika almaya hak kazandı. Kurs çeşitli ve kursiyer sayısı artmaya devam ediyor.

İl genelinde faaliyet gösteren 9 ana sınıfı ve köy yaşam merkezi, 5 ilkokul ve köy yaşam merkezi ile 2 kurs merkezi olmak üzere toplam 16 köy yaşam merkezine ek olarak 48 yeni yaşam merkezi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.