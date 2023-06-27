Kastamonu’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında altı kişi yaralandı.

Kaza, Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İnebolu ilçesine giden ambulans ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans ve otomobilde bulunan Ebru Ç., Hira Melek Y., Seher Y. ve Mina Seher Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ambulans ile aynı yönde seyreden otomobilin çarpıştığı görülüyor.

Öte yandan, Kastamonu-Devrekani karayolu Çayırcık mevkiinde de sürücüsü öğrenilemeyen 34 VP 5886 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolda takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.