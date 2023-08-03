Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 6 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kastamonu’nun Tosya ilçesi Tosya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap kapı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın 6 saat sonra söndürülebildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangında fabrika tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangında fabrikada bulunan makinelerin yanı sıra, bir araç ve tonlarca sunta da küle döndü.

“Yaklaşık 50 milyon civarında bir zarar var”

Yangında yaklaşık 50 milyon liralık bir hasarın meydana geldiğini ifade eden Tosya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nihat Küçükkasap, “Sabah saatlerinde OSB’mizde bulunan bir fabrikamızda yangın çıktı. Tosya, Kargı ilçelerinden gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Fabrika tamamen yandı. 2 bin metreküp civarında sunta yandı. Ham maddesi komple yandı. Makineleri de yandı. Yaklaşık 50 milyon civarında bir zarar var” dedi.