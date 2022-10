Kastamonu’nun Daday ilçesinde bulunan Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi, kış mevsiminde vatandaşlara ata binmenin heyecanını yaşatacak.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bulunan Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi, kış mevsiminde vatandaşlara ata binmenin heyecanını yaşatacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) finansmanıyla Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hayata geçirilen Daday Kaymakamlığı Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi, vatandaşlardan büyük talep görüyor. Özellikle özel birey ve engelli öğrencilere yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren merkez, kış mevsiminde de at binmek isteyenlerin faydalanabilmesi için çalışma başlattı. Bu çerçevede kapalı manejde kış mevsiminde vatandaşlar, ata binerek hoşça vakit geçirebilecek.

“Sosyal projelerimizin yanı sıra kış mevsiminde de tesisimiz açık olacak”

Düzenlenen toplantıda, Daday Kaymakamlığı Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi ile ilgili devam eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, “Atlı Terapi Merkezimizde atlı terapi alanı olarak özel bireylere yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Onların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda model binicilik tesisi olarak Daday’a atçılık anlamında büyük bir katkı sağlamaktayız. Burada 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Tesisimizde kafeterya hizmetimiz de bulunmakta. Bunun yanında bir de konaklama faaliyetleri için ileride bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Atlı terapi merkezimizde sosyal faaliyetlerimiz, sosyal projelerimiz devam etmekte. Burada özel bireylere yönelik onların kişisel gelişimlerine, kendilerine olan özgüvenlerini artırması yönünde projeler gerçekleştirmekteyiz. Onların atlarla iç içe olduklarında kendilerine olan öz güvenlerinin arttığını gözlemledik. Bu anlamda kendilerini teşvik etmek istiyoruz. Burada faaliyetlerimiz bu anlamda devam etmekte” dedi.

“Kapalı manej bölümünde kış ayında at binmek isteyenler, ata binebilecekler”

Hem açık hem de kapalı manej bölümlerinin olduğundan bahseden Kaymakam Yıldırım, kapalı manej bölümünde kış ayında at binmek isteyenlerin ata binebileceklerini ifade ederek, “Bunun yanı sıra Daday’da gençlerin atlarla, doğayla iç içe olması için Milli Eğitimle Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın yürüttüğü projeler çerçevesinde Gençlik Kamplarıyla entegre olmuş durumdayız. Burada kış sezonunda da açık olacak, 7 gün 24 saat hizmetimiz sürecek. Daday’ımız doğası ve at cenneti olarak bilinmektedir. Daday Kaymakamlığı olarak Atlı Terapi Merkezi’mizde sosyal sorumluluk projelerine öncü olmak istiyoruz. Bu çerçevede elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Daday, at cenneti olarak bilinmekte. Biz Daday’ı tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Burada böyle güzel bir tesisimizin olması ve herkesin gelip görmesini ve burasını Türkiye’nin de bilmesini, herkesin de gelip gezip görmesini istiyoruz. Daday hafta sonları çok fazla turist çeken ilçemiz. Nüfusu 2-3 katına kadar da çıkabilmekte. Hafta sonları hem at binmek isteyenler, hem de herkesin de bildiği gibi Daday’ımız etli ekmeği ile de meşhur bu yüzden de çok fazla turist ve vatandaşlarımız ilçemize ziyarete geliyor. Biz yaz-kış olarak ayırmak istemiyoruz. Bütün mevsimlerde hizmet vermek istiyoruz. Tesisimizde hem açık hem de kapalı manej alanımız bulunmaktadır. Bu yüzden kapalı manejimiz ile kış aylarının olumsuz hava şartlarından etkilenmeden de hizmet vermeye devam edebiliyoruz. Tüm yerli ve yabancı turist ve vatandaşlarımızı Daday’a bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantının ardından gazeteciler de ata binerek stres attı.