Kastamonu’da kullanılmayan köy okullarında açılan 16 köy yaşam merkezleri, tüm vatandaşların eğitim almasını sağlıyor.

Kastamonu’da kullanılmayan köy okullarında açılan 16 köy yaşam merkezleri, tüm vatandaşların eğitim almasını sağlıyor.

Kastamonu’da kullanılmayan köy okulu binaları ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, doğa, bilim ve tasarım gibi eğitsel ve sosyal aktivitelerin yapacağı alanlara dönüştürülmeye devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde açılan 16 köy yaşam merkezinde birçok eğitim veriliyor. Bu sayede insanlar yerleşim yerlerinden uzaklaşmadan eğitim şansına erişiyor. Köy yaşam merkezlerindeki anaokulu sınıfları sayesinde anne, babalar çocuklarından uzaklaşmadan aynı çatı altında eğitim görüyor.

Her yaştan vatandaşı eğitim çatısı altında bir araya getiren köy yaşam merkezleri, el emeği göz nuru ürünlerin de gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Köy yaşam merkezlerinde açılan kurslarda eğitim alan vatandaşların el becerilerinin gelişmesine ve aile ekonomisine de katkıda bulunmaları sağlanıyor.