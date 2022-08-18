Kastamonu’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kastamonu’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Eşen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.