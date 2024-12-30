Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bin 43 öğrenciye omurga eğriliği ve fiziksel gelişim taraması gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Adölesan İdiyopatik Skolyoz (omurga eğriliği) ve Fiziksel Gelişim Taraması” projesi çerçevesinde il merkezindeki okullarda tarama yapıldı. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’nden taralama ile ilgili yapılan açıklamada, “Skolyoz, çocuklarda en sık görülen omurga bozukluğudur. Sıklıkla 10-15 yaşlarında bel ve sırtta eğrilme ile ortaya çıkar. Sağlıklı çocukların yüzde 2 ila yüzde 4’ünde görülebilmektedir. Skolyoz vakalarının yüzde 75-80’i Adelösan İdiyopatik Skolyoz sınıfındadır. Gelişim çağında çocuklarda omurga eğriliğinin tespit edilmesi; eğriliğin artışının engellenmesi, tedaviye mümkün olduğunca erken başlanması ve ilerleyen dönemde ihtimal cerrahi müdahalelerin önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir. Çocuklarda fazla kilolu ya da obez tanımı ise yaşa ve boya göre olması gereken normal kilonun üzerinde olmak anlamına gelmektedir. Çocuklarda obezite sıklığı giderek artmakta olup, ülkemizde her 4-5 çocuktan birinde kilo fazlalığı bulunduğu bilinmektedir. Çocukluk çağında obez olmak sadece ilerdeki pek çok hastalığa zemin hazırlamakla kalmaz, çocuğun içinde bulunduğu yaşlar için de tehlike oluşturur” denildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim öğretim yılından bu yana il genelinde yürütülen “Adölesan İdiyopatik Skolyoz (Omurga Eğriliği) ve Fiziksel Gelişim Taraması” projesi çerçevesinde il merkezinde Merkez Toplum Sağlığı personelince kasım ve aralık aylarında okullarda tarama yapıldı. Yapılan taramalarda toplam bin 43 6. sınıf öğrencisinin Adölesan İdiyopatik Skolyoz ve fiziksel gelişim taramaları gerçekleştirildi.