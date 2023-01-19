Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde,E.H. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın evinde arama yapıldı. Aramada bir saksı içerisindeki poşette, medikal eldivenlerin parmak kısımları kesilerek içerisine doldurulmuş halde 483 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kavşakta çarpışan kamyonet ile otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kavşakta çarpışan kamyonet ile otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde 483 adet extacy hap ele geçirilen şahıs tutuklandı.

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