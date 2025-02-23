Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köy sayısı 678’e yükseldi.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle il genelinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez ilçede 55, Abana ilçesinde 10, Ağlı ilçesinde 13, Araç ilçesinde 85, Azdavay ilçesinde 41, Bozkurt ilçesinde 31, Cide ilçesinde 69, Çatalzeytin ilçesinde 37, Daday ilçesinde 20, Devrekani ilçesinde 52, Doğanyurt ilçesinde 21, Hanönü ilçesinde 20, İhsangazi ilçesinde 23, İnebolu ilçesinde 73, Küre ilçesinde 21, Pınarbaşı ilçesinde 20, Seydiler ilçesine 5, Şenpazar ilçesinde 20, Taşköprü ilçesine 45, Tosya ilçesinde 5 olmak üzere 678 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılabilmesi için 6 bin 923 kilometrelik yol ağında çalışma yürütüyor.