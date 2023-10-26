Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu 10’uncu kilometresinde Şaban Bostancı idaresindeki 78 AC 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.