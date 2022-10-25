Kastamonu’nun Daday ilçesinde yol kenarında, nesli tehlike altında olan bir vaşak telef olmuş halde bulundu. Bulunan vaşağın araç çarpması neticesinde telef olduğu tahmin ediliyor.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yol kenarında, nesli tehlike altında olan bir vaşak telef olmuş halde bulundu. Bulunan vaşağın araç çarpması neticesinde telef olduğu tahmin ediliyor.

Kastamonu’nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolunda bir aracın çarptığı değerlendirilen vaşak telef oldu. Telef olmuş haldeki vaşağı bulan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, nesli tehlike altında olan vaşağı bulunduğu yerden aldı.