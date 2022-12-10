Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Kastamonu’da yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sis sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı geçiş ve Küre Dağları geçişinde ise sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Kastamonu’da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 dakikaya kadar düşürdü.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

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