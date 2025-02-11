Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kastamonu’da akşam saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun iki şeridinde de trafiğin kilitlenmesi sebebiyle vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda sürücüler kontak kapattı. Karayolları ekipleri ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Oyrak geçidinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

Jandarma trafik ekipleri de yolda mahsur kalan sürücülere yardımda bulunarak yoldaki ulaşımın aksamaması için seferber oldu.

"Yol kapalı olduğu için durmak zorunda kaldık ve bir daha da kalkamadık"

İnebolu ilçesinde Kastamonu’ya seyir haline olan sürücü Coşkun Maçuklu, "Yaklaşık 2 saattir burada mahsur kaldık. Araçlarımızın lastikleri iyi ama tuzlama olmayınca lastik ne yazık ki bir süre sonra özelliğini kaybediyor. Yol kapalı olduğu için durmak zorunda kaldık ve bir daha da ilerleyemedik. Şu anda yolun tek şeridi açık ama biraz önce tüm şeritler kapalıydı. Bir daha da kalkış yapamadık. Karayolları ekiplerini bekliyoruz, biraz önce ekipler geldiler, tuzladılar ama deniz tuzu ile tuzladıklarından erimiyor. Ağır vasıta araçlar ilerleyemiyor. Hatta otomobilleri bizler itekledik" dedi.