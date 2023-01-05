Kastamonu’da 2023 yılının ilk bebeği Muhammet Alper ve ailesini evinde ziyaret eden Kastamonu Belediyesi ekipleri, çeşitli hediyeler takdim etti.

Kastamonu’da 2023 yılının ilk bebeği Muhammet Alper ve ailesini evinde ziyaret eden Kastamonu Belediyesi ekipleri, çeşitli hediyeler takdim etti.

Kastamonu’da 2023 yılının ilk bebeği olarak doğan Muhammet Alper, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi ile birlikte evine döndü. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatları doğrultusunda, Belediye ekipleri de yılın ilk bebeği Muhammet Alper ve ailesini ziyaret etti. Ekipler, Muhammet Alper’e çeşitli hediyeler verdi.

Kastamonu Belediyesi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Kastamonu’da 2023 yılının ilk bebeğinin ilk hediyeleri de bizden olsun istedik. Hoş geldin Muhammet Alper. Ömrün uzun, bahtın açık olsun” ifadelerine yer verildi.