Kastamonu’da jandarma ekiplerince yılbaşı öncesinde 4 farklı adreste yapılan aramalarda, 45 litre etil alkol, 10 litre sahte viski, 3 litre sahte rakı çok sayıda makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu’da jandarma ekiplerince yılbaşı öncesinde 4 farklı adreste yapılan aramalarda, 45 litre etil alkol, 10 litre sahte viski, 3 litre sahte rakı çok sayıda makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde vatandaşları zehirlemeye hazırlanan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede ekipler tarafından I.K. (61), I.K. (56) ve E.H. (49) isimli şahıslara ait 4 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalard 3 bin 500 adet makarona basılı kaçak tütün, 2 bin 800 adet kaçak makaron, 45 litre etil alkol, 10 litre el yapımı viski, 100 adet cam şişe, 271 adet boş bira şişesi, 260 adet sigara kutusu, 3 litre el yapımı rakı, bin 500 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet damıtma düzeneği ve 1 adet cam şişe kapak basma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili I.K., I.K. ve E.H. isimli şahıslar, gözaltına alındı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.