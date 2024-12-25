Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yılbaşı öncesinde 10 litre etil alkol ile 16 şişe içinde el yapımı olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden her alanda devam ediyor. Bu kapsamda kaçakçılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar sonucunda; Taşköprü ilçesinde bir ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucu 2 bidon halinde 10 litre etil alkol ile 16 şişe içinde el yapımı olduğu değerlendirilen çeşitli türlerde alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.