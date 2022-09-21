Kastamonu Belediyesi tarafından projesi tamamlanan Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanı ve Kapalı Garaj projesinin temeli 23 Eylül Cuma günü atılacak.

Kastamonu Belediyesi tarafından projesi tamamlanan Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanı ve Kapalı Garaj projesinin temeli 23 Eylül Cuma günü atılacak.

Kastamonu Belediyesi tarafından Saraçlar Mahallesi’nde, 17 bin metrekarelik alanda yapılacak çalışma ile vatandaşların nefes alabileceği bir alan daha oluşturulmuş olacak. Bu çerçevede inşa edilecek yaşam alanı ve kapakı otoparkın temeli 23 Eylül Cuma günü atılacak.

Vatandaşları temel atma törenine davet eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Şehrimize yeni bir yaşam alanı daha kazandıracağız. Bu projemizde 6 bin metrekare yeşil alan olacak. Yine proje dahilinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, fitnes alanları, kafeterya, oturma ve piknik alanları yapılacak. Ayrıca yaklaşık 90 adet kapalı garaj da proje dahilinde yer alacak. Temel atma törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Hem bulunduğu bölgeye hem de Kastamonu’ya yakışır bir projenin temelini hep birlikte atalım istiyorum” diye konuştu.