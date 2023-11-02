Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde polis ekipleri ve Müze Müdürlüğü görevlileri refakatinde yapılan kazıda Roma dönemine ait mezar steli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde Kastamonu Müze Müdürlüğü görevlileri refakatinde Pınarbaşı ilçesinde yapılan kazı sonucu Roma dönemine ait 151 cm yüksekliğinde, 58 cm kalınlığında ve üzerinde 9 satır halinde Grekçe yazı bulunan mezar steli bulundu. Mezar steli, ekipler tarafından Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.