Kaza sebebiyle Tosya D-100 kara yolu bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Yakıt tankeri, olay yerine çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yakıt tankerinin kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tosya’da Çaykapı köyü kavşağında Samsun istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 54 B 4015 plakalı boş yakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Yaşanan kazada yakıt tankerinde maddi hasar oluşurken, sürücü yara almadı.

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