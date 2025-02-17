Kastamonu’da Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Çatalzeytin ilçesinde bulunan yaban hayatı geliştirme sahalarında yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bırakıldı.

Kastamonu’da zorlu kış şartlarında yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatındaki canlara Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü öncülüğünde Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kampoff Kastamonu ekiplerinin katılımıyla yem ve yiyecek desteği sağlandı. İklim şartlarının sertleştiği yoğun kar yağışının görüldüğü Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında ekiplerce, yaban hayvanlarının kış aylarındaki besin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla saha içerisine 30 kilogram arpa ve buğday ile 12 balya saman ve yonca bırakıldı.

Çatalzeytin ilçesinde de doğaya yem ve yiyecek bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Çatalzeytin Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliğinde Çatalzeytin Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında da yemleme çalışması yapıldı.

Ağır kış ve hava şartlarında yaban hayatının hareket alanlarının kısıtlanması sebebiyle Çatalzeytin Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile Çatalzeytin Avcılar ve Atıcılar Derneği üyelerinin katılımıyla doğaya yem ve yiyecek bırakıldı.

Ayrıca Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile Çatalzeytin Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, Çatalzeytin Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında incelemelerde bulundu.