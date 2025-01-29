Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Kastamonu’da karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yem ve yiyecek desteği sağlandı.

Ekipler, yaban hayvanlarının kış aylarındaki besin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yemleme çalıştırması gerçekleştirdi. Yemleme çalışmalarının kış mevsiminde devam edeceği belirtildi.