Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bir gelenek haline getirdikleri atalık tohumlardan fide dağıtımını bu yıl 30 Mayıs’ta gerçekleştirileceklerini ve 180 bin fidenin vatandaşlara dağıtılacağını duyurdu.

Kastamonu’da vatandaşları toprakla buluşturmak, betonarme hayat içerisinde anlamlı bir projeye imza atmak ve kaynağı belli organik ürünlerle sağlıklı bir üretimi sağlamak adına Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından hayata geçirilen ‘Atalık Tohumlardan Fide Üretim Projesi’ çerçevesinde bu yıl da Kastamonu Belediyesi tarafından fide dağıtım töreni gerçekleştirilecek.

Fidelerin dağıtımı 6 farklı noktada yapılacak

Kastamonu Belediyesi’nin 30 Mayıs Salı günü gerçekleştireceği fide dağıtım töreni şehir merkezinde 6 farklı noktada yapılacak. Kuzeykent Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı, Olukbaşı Şehitler Bahçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Öğretmenler Parkı, Candaroğulları Mahallesi Pazar Alanı, Cumhuriyet Meydanı, İnönü Mahallesi Hüma Hatun Parkı’nda dağıtılacak olan fideler, vatandaşlara ücretsiz olrak dağıtılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu’da bir gelenek haline getirdiğimiz atalık tohumlardan fide dağıtım törenimizi bu yıl inşallah 30 Mayıs Salı Günü gerçekleştireceğiz. Bu proje, benim çok kıymet verdiğim bir proje. Biz bu projeye başlarken, ‘Kastamonu kendi sebzesini yetiştiriyor’ diyerek yola çıkmıştık. Burada amacımız hem hemşehrilerimizin kaynağı belli, sağlıklı ve organik ürünleri tüketmeleri hem de çocuklarımızın bir şeyler üretmenin önemini kavramalarıydı. Beton binalara sıkışmış hayatlar içerisinde özellikle çocuklarımızın toprakla bir nebze dahi olsa buluşması, kendi ürünlerini üretmesi çok kıymetli. Kendi yetiştirdikleri ürünleri sofralarında görmeleri paha biçilemez bir değer. Bu çerçevede, bu düşünceler içerisinde biz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün Kuzeykent Mahallesi’ndeki yerleşkesinde oluşturduğumuz tam otomasyonlu seralarımızda atalık tohumlarımızdan fidelerimizi üretiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere bu sene de bu fidelerimizi Kastamonu’muzun, hemşehrilerimizin sofralarına inşallah ulaştıracağız. Bu sene 180 bin adet domates, salatalık ve biber fidesi dağıtarak da daha fazla hemşehrimize ulaşmış olacağız” dedi.