Kastamonu’da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu’da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı.

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, çeşitli miktarlarda metamfetamin, reçeteye tabii hap ile 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ve 4 adet çeşitli ebatlarda kesici alet ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.