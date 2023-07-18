Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu madde ile yakalanan 19 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Yapılan çalışmalarda 14,15 gram metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, çeşitli miktarlarda eroin, esrar ve sentetik ecza hapı, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 24 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 19 şahsa işlem yapıldı.