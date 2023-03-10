Kastamonu’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde kent merkezinde bir ikamette uyuşturucu madde arama köpeği ‘Yekten’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada 160 gram kannabinoid, 16 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.