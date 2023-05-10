Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, metamfetamin ve sentetik ecza haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine 3 şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 36,28 gram metamfetamin, sentetik ecza hapları ele geçirildi. Olayla ilgili M.G., Y.K. ve S.Ş., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.