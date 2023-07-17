Kastamonu’da narkotik ekiplerince bir şahsın üst ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde bir adreste arama yapıldı. Şahsın üst ve ikamet aramasında 139,58 gram Bonzai maddesi, 149 adet reçeteye tabii hap, kenevir bitkisi, 10,53 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet tüfek fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.