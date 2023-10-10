Kastamonu’da üzerinde uyuşturucu madde bulunduran bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şüpheli 3 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan arama yapan polis; 202 adet ecstasy hap, 65,94 gram skunk ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.