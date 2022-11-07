Kastamonu’da polis ekipleri tarafından üst ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından üst ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2 şüpheli şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7,5 gram metamfetamin, 11,99 gram kannabinoit, 70 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.