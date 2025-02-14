Kastamonu’nun Araç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aracında ve ikametinde uyuşturucu madde bulunduran 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Araç ilçesinde M.C. isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada sentetik ecza hapı, kannabinoid, metamfetamin ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C., jandarma ekiplerince sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.