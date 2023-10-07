Kastamonu’da özellikle orman köylüsünün geçim kaynağı olan kestane sezonunun yaklaşması üzerine ormandan kestane toplamak isteyenlere sınırlama getirildi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ücret yatırmayan orman köylüsü, ormanlık alandan kestane toplayamayacak.

Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde yetişen ve orman köylüsünün geçim kaynağı olan kestane toplamaya sınırlama getirildi. Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu sınırları içerisinde kestane toplamak isteyen orman köylüsü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelere ücret ödemeden kestane toplayamayacak.

İnebolu Kaymakamlığınca düzenlenen sera dağıtım programında bilgilendirmede bulunan İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, kestane toplamanın yasaklandığı şeklinde bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, “Kestane ile ilgili toplanmayacak diye herhangi bir şey yok, dedikodu ve söylentilere inanmayın. Sadece belirli bir kısımlarda ormanlık alanlarda rüsumat bedelini yatırarak kestane toplayabileceksiniz. Bu bedelde bahçenizdeki kestaneler için değil, ormanlık alandaki kestaneler için bu bedeli ödeyeceksiniz. Herhangi bir yasaklama yok. Siz yeter ki üretin biz her zaman varız” dedi.