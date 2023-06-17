Kastamonu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı.

Kastamonu Üniversitesi’nde YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binalara giriş yaptı, veliler okul dışında çocuklarını beklerken bazı adaylar son dakikalarda sınav olacakları binalara son dakika koşarak geldi.

"Hem çocuklarıma örnek olmak için hem de okumayı sevdiğim için sınava giriyorum"

Çocuklarına örnek olmak için sınava girdiğini belirten 3 çocuk annesi Mürüvet Sönmez, "Sınava gireceğiz heyecanlıyız. 3 kız annesiyim, kızlarımda üniversite okuyorlar. ‘Bekleyin dedim’ ama beni kimse beklemedi. Hem çocuklarıma örnek olmak için hem de okumayı sevdiğim için sınava giriyorum. Daha önceden de sınavlara girdim fakat yerleşememiş tim. İnşallah sınavı kazanırsam okuyacağım. Aslında Gastronomi bölümünü istiyorum ama puanımın yetmeyeceğini düşünüyorum" dedi.