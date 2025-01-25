Kastamonu’da tartıştıkları şahsı çapraz ateşe tutarak öldürdükleri iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Olay, 3 Aralık 2023 tarihinde Merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında telefonda, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, en yakın arkadaşı olan Eren E.’nin aracına binerek, yanlarına aldıkları Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti. Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. Kavga sırasında iddiaya göre Ferdi D. ile Yusuf S., tüfekle çapraz ateşe aldıkları Fuat Camcı’yı öldürdü. Olayın ardından Eren E. aracıyla, Ferdi D. ve Yusuf S. de yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar sonrası inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç sanık tutuklandı.

Sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Ferdi D., “Böyle bir olay olduğu için için çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Diğer tutuklu sanık Yusuf S. ise pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

“En yakın arkadaşımı öldürmekle suçlandım, 8 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum”

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Eren E. de, “8 aydır tutukluyum. En yakın arkadaşımı öldürmekle suçlanıyorum. Biz, her zaman olduğu gibi yine köye gittik ve başımıza böyle bir olay geldi. Beraatımı talep ediyorum. Benim, suç delillerini yok etme gibi bir durumum yok. Benim üzerimde bulunan telefon kapalıydı. Olay günü telefonumun şarjı bitmişti. O yüzden haber veremedim” diye konuştu.

Tahliyesini isteyen Eren E., “Olay, öldürenin köyünde yaşanıyor, köydekiler zaten akrabaları. Ben kendi canıma düştüm. Nasıl haber vereyim, çareyi kaçmakta buldum. Bir süre sonra onlar kaçıyor. Ben de kendimde o cesareti bulamadım için kaçtım. Aracımı benzinlikte yıkatıp eve gittim. Sabah kalktığımda da jandarmalar beni gözaltına almaya geldi” şeklinde konuştu.

“Oğlum ile Fuat yakın arkadaşta, oğlum Fuat’a zarar vermedi”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Eren E.’nin annesi Sebahat E. ise, “Fuat ile Eren sürekli beraberlerdi. Fuat bize geliyordu. Benim oğlum da Fuat’ın yanına gidiyordu. Benim oğlum Fuat’a zarar vermedi. Fuat alkol tedavisi görüyordu. Hatta olaydan 2 ay önce oğlum Fuat’ı Samsun’a dahi götürdü. Samimi arkadaşlardı. Benim oğlum, Fuat’a zarar vermedi” ifadelerini kullandı.

“Planlı şekilde benim çocuğumu öldürdüler”

Fuat Camcı’nın annesi Z. Camcı ise, “Benim yavrumun suçu neydi, benim tek oğlumdu. Cezalandırılmalarını talep ediyorum. Şikayetçiyim, davacıyım. Planlı şekilde benim çocuğumu öldürdüler. Önce Allah’a sonra sizin adaletinize inanıyorum. Fuat ile Eren, kesinlikle yakın arkadaş değildi. Daha önce aralarında bıçaklama olayı da gerçekleşmiştir. Yakın arkadaş olsa dahi suç işlemez anlamına gelmiyor” dedi.

Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, Ferdi D. ve Yusuf S.’nin tutukluluğunun devamına, Eren E.’nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.