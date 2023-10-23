TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 149 bin 692 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı sonu itibariyla motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Kastamonu’da Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 149 bin 692 adet oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 45,9’unu otomobil, yüzde 23,6’sını traktör, yüzde 13,6’sını kamyonet, yüzde 10,5’ini motosiklet, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,4’ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu’da Eylül ayında 624 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 624 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 51,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile otomobil yüzde 14,4 ile traktör ve yüzde 7,9 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 110 adet azaldı.