Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan öğrenciler düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan öğrenciler düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni” Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Mehmet Atalan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Güler, hayırseverler Yavuz Ballık, Nurten Ballık, Prof. Dr. Sakine Eruz Esen adına Ahmet Esen başta olmak üzere, Tıp Fakültesi akademik ve idari personeli, öğrencileri ve aileleri katıldı.

“Morfoloji binasının tamamlayarak hizmete almaktan mutluluk duyuyoruz”

Törende konuşan Rektör Topal, üniversiteye yeni katılan öğrencileri aralarında görmekten dolayı sevinçli ve gururlu olduklarını belirterek, “Sizler, gece gündüz demeden çok çalışarak zorlu bir safhayı geride bıraktınız. Tıp Fakültesi öğrencisi olarak şimdi daha zorlu ama bu mukaddes mesleğe sahip olabilmek için 6 yıllık özveri ve yoğun bir çalışma gerektiren bir eğitim safhasına başladınız” dedi.

Heyecanlarını arttıran başka bir unsurunda Tıp Fakültesi Morfoloji binasının inşaatını tamamlayarak hizmete açmak olduklarını söyleyen Topal, “İnşallah yeni Morfoloji binamız; sunduğu imkânlarla birlikte siz değerli öğrencilerimizin eğitimlerini bu binada sürdürmesini sağlayarak, çok önemli bir alt yapı eksikliğimizi tamamlayacak ve eğitim kalitemizi daha üst seviyelere taşıyacaktır” diye konuştu.

Törenin simgesi olan ve meslek hayatı boyunca giyecekleri beyaz önlüklerin sadece bu mesleğe ait bir ibare olmadığını söyleyen Rektör Topal, “Nasıl ki mesleğe böyle tertemiz bembeyaz bir önlük giyerek başladıysanız, hayatınız boyunca da çalışkan, dürüst, hakikat peşinde koşan, vatanını seven, vazife şuuruna, ahlaki ve milli değerlere sahip, insana değer veren, adaletli ve vicdanlı hekimler olarak Ülkemize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet etmeniz en büyük arzumuzdur. Bugün gururlanmak hakkınız olduğu gibi çalışmak ve hizmet etmek de vazifenizdir” şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Güler de hekimliğin bir hayat tarzı olduğunu belirterek, “Bu hayat tarzı bugünden itibaren sizlerindir. Sizlerle ölene kadar birlikte olacak bu kimliği sevin ve iyice benimseyin. Hocalarınız olarak bizler, bu hayat tarzını sizlere öğretmek için elimizden geleni yapacağız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Güler ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Ardından Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Petekkaya eşliğinde öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Andını okudu.

Programın devamında morfoloji binasındaki eğitim ve araştırma laboratuvarına katkıda bulunan hayırseverlere Yavuz Ballık, Nurten Ballık, Prof. Dr. Sakine Eruz Esen adına Ahmet Esen’e Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Güler tarafından plaket takdim edildi.

Takdimlerin ardından tören, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencilerinden Seymen Ali Kaya, Eren Kazmacı, Kaan Özcan ve Ömer Özel’in müzik dinletisi ile son buldu.