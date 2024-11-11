Kastamonu’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan yaban hayvanları doğaya salındı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde jandarma ekiplerinden teslim alınan su tavuğu ve Cide ilçesi Kumluca Aile Sağlığı Merkezi yakınlarındaki ormanlık alandan alınan balıkçıl, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü (DKMP) Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı. Cide ilçesinde balıkçıların denize düşmüş halde bulup teknelerine aldıkları karaca da, DKMP Cide Şefliği tarafından tedavisi yapılmak üzere balıkçılardan teslim alındı.

Gerekli tedavileri neticesinde sağlıklarına kavuşan yaban hayvanları, rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı.