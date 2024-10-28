Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan Güney Kore yemekleri davetlilerden büyük beğeni topladı.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Koreliler Derneği tarafından Kore Mutfak Günleri etkinliği gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde yapılan Kore Mutfak Günleri etkinliği çerçevesinde Güney Kore’den gelen heyet, kendi kültürlerini tanıtan yemekler yaptı. Kendi kültürlerine özgü yapılan yemekler, davetlilerin beğenisine sunuldu. Çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yaklaşık 10 çeşit Güney Kore yemeği sergilendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Turizm Fakültesi’nin dünya mutfak kültürünün Kastamonu’da tanınmasına ve bu kapsamda farklı kültürlerle Gastronomi Şehri Kastamonu’nun bütünleşmesine önem verdiklerini belirterek, katılımcılara teşrifleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye’nin en büyük Turizm kongresini Kastamonu’da yaptıklarını ifade eden Sökmen, “Yıl içerisinde pek çok kongre, sempozyum, çalıştay ve söyleşiler planlıyoruz. Yakın geçmişte ülkemizin en büyük Turizm Kongresini de şehrimizde gerçekleştirdik. Turizm adına yapılması gereken ne varsa bu hizmetlerin tümünü fakültemiz yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bu vesile ile bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde öncü olan Kastamonu Koreliler Derneği başta olmak üzere Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Alev Sökmen ve hocalarımıza, araştırma görevlilerimize, öğrencilerimize, idari personelimize bizleri yalnız bırakmayan, sektör temsilcilerimize, iş insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve ilçe belediyelerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Konuşmanın ardından hem lezzet hem de sunum açısından büyük bir beğeni toplayan Kore yemekleri katılımcılardan tam puan aldı. Ayrıca etkinlikte katılımcılara Kore yemeklerinden de ikram edildi.