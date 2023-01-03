Kastamonu’da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kastamonu’da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kastamonu-Araç karayolu Gemi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kayganlaşan yolda yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.