Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılında yapılan su ürünleri denetimlerinde 14 kişiye toplam 244 bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, 2024 yılında ekipler tarafından denizler, iç sular, balıkçı barınakları, su ürünleri perakende satış noktaları, yol kontrol noktaları, nakil araçları ve toplu tüketim yerlerinde toplam 3 bin 38 denetim yapıldı. Denetimlerde, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilere yasal işlem uygulandı.

14 kişiye 244 bin 33 TL idari para cezası uygulandı

Geçtiğimiz yıl boyunca yapılan denetimlerde 14 kişi hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten toplam 244 bin 33 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara aykırı bulunan 248 kasa balık (istavrit, palamut, lüfer), 100 kilogram sazan balığı, 23 adet kalkan balığı, 17 takım uzatma ağı ve 70 adet pinter ağına el konularak mülkiyet kamuya geçirildi.

Kastamonu’da toplamda 3 milyon 414 bin 550 kilogram hamsi balığı yakalandı

Tarımsal Üretimin Planlanması kapsamında, hamsi avcılığı için belirlenen kota uygulaması doğrultusunda, Kastamonu’daki karaya çıkış noktalarından 283 adet nakil onayı verildi. Bu çerçevede toplamda 3 milyon 414 bin 550 kilogram hamsi balığının karaya çıkışı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, denizlerde, iç sularda ve diğer kontrol alanlarında denetimlerin yeni yılda da aralıksız devam ettirileceği belirtilerek, “Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunması için vatandaşlarımızdan da bu çalışmalara destek olmalarını bekliyoruz” denildi.