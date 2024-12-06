Kastamonu’da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Kastamonu’da İstanbul yolu ile D-765 karayolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor. Bölgede sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda yoğun siste ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
Kaynak: iha