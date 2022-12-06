Kastamonu’da, “Silindir Operasyonu” çerçevesinde, 17 adreste 14 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kastamonu’da, “Silindir Operasyonu” çerçevesinde, 17 adreste 14 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen “Silindir Operasyonu” çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 adreste, 14 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, bin 425 adet tabanca fişeği, 9 adet şarjör, 37 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet dedektör, 48 adet sentetik ecza hap, 17.6 gram kenevir tohumuyla karışık esrar, 560 adet cinsel içerikli hap ile 53 kutu cinsel içerikli macun ve çikolata ele geçirildi.

Olayla ilgili 14 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.