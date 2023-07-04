Kastamonu’da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 37 NA 345 plakalı tırın seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tırı sardı. Tırı durduran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırda ise büyük çaptı maddi hasar meydana geldi.