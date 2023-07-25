Kastamonu-Daday karayolu üzerinde seyir halindeki biçerdöver makinesi, motor aksamından çıktığı tahmin edilen yangında kullanılamaz hale geldi. Biçerdöverde çıkan yangın, yol kenarında bulunan otlara da sıçradı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Taşlık köyü mevkiinde Yakup Demet idaresindeki 55 06-12254 plakalı biçerdöver makinesinde, seyir halinde iken motor aksamından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, yol kenarında bulunan otlara da sıçradı. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince biçerdöver makinesinde çıkan yangın söndürüldü. Ayrıca otluk alanı da saran yangın da daha da büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sebebiyle jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak Kastamonu-Daday karayolunda ulaşımı tek şeritten sağladı.

Yangında biçerdöver makinesi, lastik ve motor akmasının yanması sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle Kastamonu-Daday karayolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.