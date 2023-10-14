Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sel felaketinin yaşandığı Ezine Çayı üzerinde sel kontrol projeleri hayata geçirilerek, yan derelerde yapılacak enine yapılar vasıtası ile ana derelere taşınan molozların azaltılması ve suyun akış rejimi düzenlenerek selin şiddetinin düşürülmesi planlanıyor.

Çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yukarı havzasında bulunan ve proje sahası sınırı içinde meydana gelen derelerde yağış akış rejiminin kontrol altına alınması amacıyla Ezine çayı havzası 6 mikro havzaya bölünerek sel kontrol projeleri yaptırıldı.

11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı üzerinde yaşanan sel felaketinin ardından çalışmalarını sürdüren Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, yazılı yaptığı açıklamada, “Çalışma planlanan alan sınırındaki dereler Bozkurt ilçe merkezinden geçen Ezine çayına oradan da Karadeniz’e dökülmektedir. Proje sahası havzası içindeki derelerin tamamı sularını Ezine çayına boşaltmaktadır. Dere yamaçlarında birçok irili ufaklı yamaç kaymaları gözlemlenmiştir. Havza içerisine akan yan derelere yapılacak tesisler ile Ezine çayına akan suyun hızı kırılarak akan rüsubat miktarı azaltılmış olacak. Seller daha ziyade yerleşim yerlerine, tarım alanlarına, yollara tehlike oluşturmakta ve heyelanın sebep olduğu toprak kayıpları ile oluşturduğu rüsubat ilçe merkezinden de geçen Ezine çayına ulaşmakta ve sel ve taşkın yapılara, yollara ve tarım alanlarına zarar vermektedir. Proje havzası içinde meydana gelen sel ve taşkınlar; havza içindeki yan derelerin birçoğunda taban oyulmasının bitmiş olduğu, üzerinde herhangi bir örtünün bulunmayışı, bu sebeple bu yan derelerde biriken suyun şiddetli bir şekilde ana derelerde birikmesi ve şiddetini artırarak yoluna devam etmesi şeklinde sel olayları meydana gelmekte olduğu anlaşılmıştır. Bu yan derelerde yapılacak enine yapılar vasıtası ile ana derelere taşınan molozlar azaltılarak, suyun akış rejimi düzenlenerek selin şiddeti azaltılabilecektir. Bölge müdür yardımcısı başkanlığında Ağaçlandırma Şube Müdürü, Etüd Proje Başmühendisi, Bozkurt işletme Müdürü ve ilgili işletme şeflerinin katılımıyla Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, yukarı havzasında bulunan proje sahalarının tamamı gezilerek öncelikle yapılması gereken tesisler tespit edilmiştir. Proje kapsamında 2022 yılında ihale edilen 5 adet tesis tamamlanmıştır. 2023 yılında 14 adet tesisin yapımı tamamlanmış olup 2 adet tesiste çalışmalar devam etmektedir. 2024 yılında da Bozkurt ilçesi ve Küre ilçesinde çalışmalara devam edilecektir” denildi.